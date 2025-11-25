Три человека пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростовской области. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В Таганроге удар пришелся по Инструментальному району — там обрушились фасады и выбило окна в трех домах. Повреждены несколько припаркованных рядом машин.
Кроме того, в промзоне произошел пожар на складе, однако угрозы распространения огня нет.
— В селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома, — уточнил губернатор в публикации.
В эту же ночь обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в жилой дом в Новороссийске. Пострадавших в результате произошедшего нет.