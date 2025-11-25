Дело «крабового короля» не закрывают: в России не признали смерть Кана

Напомним, по версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан организовал преступное сообщество, занимавшееся контрабандой живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Реализация схемы, при которой товар декларировался по заниженной цене, а отгружался по реальной, позволила группе вывезти морепродуктов на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. Ущерб от неуплаты таможенных платежей оценивается почти в 9,3 миллиона рублей.