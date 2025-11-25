Дело «крабового короля» не закрывают: в России не признали смерть Кана

«Документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации смерти на территории РФ», — заявил прокурор в ходе заседания во Фрунзенском районном суде Владивостока, передают РИА Новости.
Эта позиция была озвучена после того, как защита подала ходатайство о прекращении дела в связи с кончиной подсудимого. Представитель обвинения попросил время для изучения предоставленных адвокатами материалов.
Напомним, по версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан организовал преступное сообщество, занимавшееся контрабандой живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Реализация схемы, при которой товар декларировался по заниженной цене, а отгружался по реальной, позволила группе вывезти морепродуктов на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. Ущерб от неуплаты таможенных платежей оценивается почти в 9,3 миллиона рублей.
Помимо этого, ранее Кан был заочно осужден за организацию убийства владивостокского бизнесмена Валерия Пхиденко и получил 17 лет колонии. Несмотря на то, что предприниматель скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, Генпрокуратура ранее уже заявляла, что считает версию о его смерти инсценировкой.