Из-за атаки БПЛА под Геленджиком начался лесной пожар

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лесной пожар произошел из-за падения фрагментов БПЛА под Геленджиком, он был локализован на площади 0,1 гектара, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«Под Геленджиком из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пожар локализовали на площади 0,1 гектара», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В оперштабе добавили, что повреждений строений или объектов инфраструктуры, а также пострадавших нет. Идет ликвидация возгорания.

