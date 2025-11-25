Из-за атаки БПЛА под Геленджиком начался лесной пожар

«Под Геленджиком из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пожар локализовали на площади 0,1 гектара», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В оперштабе добавили, что повреждений строений или объектов инфраструктуры, а также пострадавших нет. Идет ликвидация возгорания.
