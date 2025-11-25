Ричмонд
В Приморье задержали двух человек за незаконную вырубку 200 пихт

Ущерб составил почти 800 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

На севере Приморья выявлена крупная незаконная вырубка хвойных деревьев, сообщила пресс-служба правительства края.

«Сотрудники Рощинского филиала КГКУ “Примлес” на территории Мельничного участкового лесничества выявили 200 срубленных пихт. В результате оперативных мероприятий задержаны два человека, которых доставили в Дальнереченское отделение МВД», — говорится в сообщении.

На месте происшествия изъяли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который помещён на специализированную стоянку.

По оценке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья, ущерб, нанесённый государству, составил 786 723 рубля.

Восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку елей и пихт на 1,3 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере подпадает под действие статьи 260 УК РФ и может повлечь за собой лишение свободы на срок до 7 лет с обязательным возмещением ущерба.

Напомним, Приморский краевой суд оставил без изменения обвинительный приговор группе из восьми жителей Дальнегорска, осуждённых за незаконную рубку леса в особо крупном размере.