В Приморье задержали двух человек за незаконную вырубку 200 пихт

На севере Приморья выявлена крупная незаконная вырубка хвойных деревьев, сообщила пресс-служба правительства края.
«Сотрудники Рощинского филиала КГКУ “Примлес” на территории Мельничного участкового лесничества выявили 200 срубленных пихт. В результате оперативных мероприятий задержаны два человека, которых доставили в Дальнереченское отделение МВД», — говорится в сообщении.
На месте происшествия изъяли автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который помещён на специализированную стоянку.
По оценке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья, ущерб, нанесённый государству, составил 786 723 рубля.
Восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку елей и пихт на 1,3 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере подпадает под действие статьи 260 УК РФ и может повлечь за собой лишение свободы на срок до 7 лет с обязательным возмещением ущерба.
Напомним, Приморский краевой суд оставил без изменения обвинительный приговор группе из восьми жителей Дальнегорска, осуждённых за незаконную рубку леса в особо крупном размере.