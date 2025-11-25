Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали три человека

Три человека получили травмы в результате атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область, проинформировал Юрий Слюсарь.
«В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — написал он в Telegram.
По словам губернатора, в городе Таганроге повреждены фасад и окна в двух многоквартирных домах, а также в одном частном доме. Кроме того, повреждения получили машины, которые были припаркованы.
Помимо этого, произошло возгорание в промзоне.
«Угрозы распространения огня на соседние строения нет», — говорится в публикации.
В населённом пункте Петрушино в Нелиновском районе загорелся частный дом. В населённом пункте Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода около частного строения. Зафиксировано возгорание.
Слюсарь отметил, что в настоящее время идёт отражение атаки беспилотников ВСУ.
Напомним, в ночь на вторник БПЛА атаковали территорию Краснодарского края. Так, в Краснодаре из-за падения обломков беспилотников повреждены окна в двух жилых домах, а в Геленджике повреждения получили два частных дома. Кроме того, в Новороссийске зафиксированы повреждения в многоэтажных и частных домах, есть пострадавшие.
«Всего, по поступившей информации, в настоящий момент в Новороссийске повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома. Пострадали четыре человека», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.