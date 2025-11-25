В Астане трое рабочих упали с 5-го этажа: стало известно их состояние

Ранее в Сети появился ролик, снятый сразу после ЧП в ЖК Attila густонаселенного и быстро развивающегося района Жагалау. На стройке трое рабочих сорвались вниз с высоты около 15 м. Со слов очевидцев в тот день ничего не предвещало беды. Каменщики, как обычно, выгружали кирпичи, но в какой-то момент железная конструкция не выдержала и рухнула на землю, увлекая за собой людей, передает «Седьмой канал». Пострадавших доставали из-под завалов.