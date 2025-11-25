В результате атаки БПЛА поврежден дом в Краснодарском крае

В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата в селе Первореченское Динского района был поврежден навес, принадлежащий частному жилому дому.
Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в ходе данного инцидента никто из местных жителей не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия проводят работу сотрудники оперативных и специальных служб, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область.
