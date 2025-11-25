Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки украинских дронов упали в центре Краснодара

В центральной части Краснодара обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, упавшие рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщает оперштаб региона.

В результате происшествия повреждены оконные конструкции в трёх зданиях — двух жилых домах и офисном центре. На месте работают экстренные службы.

Этой ночью враг активно пытается атаковать Краснодарский край. Ранее сообщалось, что в Новороссийске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырёх жилых зданий: одного частного и трёх многоквартирных. А в селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА мужчина получил травмы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше