В Краснодаре после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и офисный центр

В селе Первореченское Краснодарского края обломки БПЛА повредили часть жилого дома, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре после атаки дронов повреждены два многоквартирных дома и офисный центр, о чем проинформировал оперативный штаб региона.

«В Краснодаре фрагменты беспилотников обнаружены возле одного из многоквартирных домов в центральной части города. В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — сообщил оперштаб.

Также сообщается, что в селе Первореченское Динского района обломки беспилотника повредили навес частного жилого дома, жертв и пострадавших нет. Под Геленджиком же упавшие фрагменты БПЛА вызвали возгорание в лесу, пожар удалось локализовать на 0,1 га.

Этой же ночью в Новороссийске из-за атаки БПЛА были повреждены три жилых здания, один человек получил ранения. Кроме того, осколками поврежден ряд автомобилей.

