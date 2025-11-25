В Краснодаре после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и офисный центр

В Краснодаре после атаки дронов повреждены два многоквартирных дома и офисный центр, о чем проинформировал оперативный штаб региона.
«В Краснодаре фрагменты беспилотников обнаружены возле одного из многоквартирных домов в центральной части города. В ЕДДС краевого центра поступили сообщения о падении обломков БПЛА рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе», — сообщил оперштаб.
Также сообщается, что в селе Первореченское Динского района обломки беспилотника повредили навес частного жилого дома, жертв и пострадавших нет. Под Геленджиком же упавшие фрагменты БПЛА вызвали возгорание в лесу, пожар удалось локализовать на 0,1 га.
Этой же ночью в Новороссийске из-за атаки БПЛА были повреждены три жилых здания, один человек получил ранения. Кроме того, осколками поврежден ряд автомобилей.