СК возобновил расследование дела об убийстве бабушки Шаляпина

Следственный комитет России возобновил расследование дела об убийстве 60-летней бабушки российского певца Прохора Шаляпина. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
С женщиной и ее 35-летней дочерью расправились в феврале 1996 года. Тогда преступление раскрыть не удалось — расследование приостановили через несколько месяцев.
Возобновить его удалось только спустя 24 года. Следователи предъявили подозреваемому обвинение в убийстве молодой женщины, однако отпустили — срок давности истек.
— По мнению родственника погибших, указанное произошло ввиду недостаточности собранных доказательств виновности мужчины в убийстве двух лиц, — добавили в пресс-службе.
До этого сообщалось, что певец Прохор Шаляпин намерен возобновить расследование по делу об убийстве своей бабушки и тети в 1996 году.