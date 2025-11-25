Ричмонд
Грузовик столкнулся с легковушкой в ВКО: три человека погибли

В понедельник, 24 ноября, на трассе в Восточно-Казахстанской области случилось ДТП, унесшее жизни троих человек — столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Источник: Nur.kz

Кадры с места аварии опубликовала Instagram-страница Novosti_UKG. «Тарбагатайский район. Врезался в Камаз. Гололед», — говорится в подписи к посту.

В областном департаменте полиции изданию YK-news.kz подтвердили, что 24 ноября на 877 километре автотрассы республиканского значения «Омск — Майкапшагай» в Тарбагатайском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

«Участниками автоаварии стали Chevrolet Onix и грузовой автомобиль марки Howo. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Onix от полученных травм скончались. Третий пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ДП.

По факту ДТП начато досудебное расследование.