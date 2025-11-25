Грузовик столкнулся с легковушкой в ВКО: три человека погибли

«Участниками автоаварии стали Chevrolet Onix и грузовой автомобиль марки Howo. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Onix от полученных травм скончались. Третий пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ДП.