Грузовик столкнулся с легковушкой в ВКО: три человека погибли

Кадры с места аварии опубликовала Instagram-страница Novosti_UKG. «Тарбагатайский район. Врезался в Камаз. Гололед», — говорится в подписи к посту.
В областном департаменте полиции изданию YK-news.kz подтвердили, что 24 ноября на 877 километре автотрассы республиканского значения «Омск — Майкапшагай» в Тарбагатайском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
«Участниками автоаварии стали Chevrolet Onix и грузовой автомобиль марки Howo. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Onix от полученных травм скончались. Третий пассажир госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ДП.
По факту ДТП начато досудебное расследование.