Стало известно о трех раненых во время атаки БПЛА в Ростовской области

В Таганроге и Бессергеневке во время атаки БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Таганроге и Бессергеневке из-за атаки дронов пострадали три человека.

В Таганроге и Бессергеневке во время атаки БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что из-за атак дронов в Таганроге пострадали фасады и окна двух многоквартирных и одного частного дома. Также в промзоне загорелось складское помещение, а в селе Петрушино (Нелиновский район) загорелся частный дом.

Помимо этого ущерб нанесен и другим элементам инфраструктуры. В селе Весело-Вознесенка пожар начался вблизи частного дома из-за повреждения газопровода. В промышленной зоне риск распространения огня на соседние здания отсутствует.

