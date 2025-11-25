РИАН: смерть «крабового короля» Кана не подтверждена в России

Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан совместно с другими лицами осуществлял контрабанду крабов из России в Японию, Южную Корею и Китай. Общий объем незаконно вывезенной продукции составил 2,6 миллиарда рублей. Схема заключалась в том, что товар заявлялся в таможенных документах по одной стоимости, а фактически отгружался по более высокой цене. В результате государство недополучило таможенных платежей на сумму 9 276 812,26 рубля.