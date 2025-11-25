Ричмонд
Бизнесмен, задержанный в Санкт-Петербурге, попросил не отдавать его властям Литвы

Учредитель компании Overseas Baltic Александр Гордеев, которого ранее задержали в Санкт-Петербурге, попросил Генеральную прокуратуру России не выдавать его Литве. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в газете «Коммерсантъ».

По словам бизнесмена, в Вильнюсе его обвиняют в финансовых махинациях. Однако сам предприниматель утверждает, что является жертвой рейдерского захвата.

Литовские следователи считают, что россиянин в 2014—2019 годах вывел один миллион евро из Overseas Baltic в период банкротства компании, уточнили в издании.

О самом задержании стало известно 1 ноября. Его провели сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД по запросу литовской стороны.

До этого российские правоохранители также провели эффективную работу совместно с Интерполом. Полицейские Турции передали России мужчину, который подозревается в мошенничестве.