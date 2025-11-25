В Новороссийске из-за атак БПЛА пострадали четыре человека

Ранее оперштаб сообщал об одном пострадавшем.
«В разных районах Новороссийска в результате атаки БПЛА повреждены еще три многоквартирных дома и один частный, ранения получили три человека. Всего, по поступившей информации, в настоящий момент в Новороссийске повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома. Пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.
