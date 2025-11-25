Ричмонд
В Шушенском потушили пожар в многоквартирном доме

В Красноярском крае произошли 13 пожаров за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае потушили 13 пожаров за сутки. Обошлось без пострадавших и погибших.

Среди серьезных происшествий: возгорание 24 ноября в многоквартирном доме в поселке Шушенское. Как выяснили специалисты, его причиной послужила неосторожность при обращении с огнем. Огонь в одной квартир был оперативно локализован, для этого потребовались усилия восьми пожарных. Он успел охватить площадь всего два квадратных метра. Двое жильцов успели выбежать на улицу до приезда экстренных служб.

В тот же день в деревне Камышта Ужурского округа огонь охватил жилой дом на площади 108 квадратных метров. С ним боролись 14 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. В момент возгорания людей в жилище не было. Предварительно, причиной случившегося стала неправильная топка печи.