В Шушенском потушили пожар в многоквартирном доме

Среди серьезных происшествий: возгорание 24 ноября в многоквартирном доме в поселке Шушенское. Как выяснили специалисты, его причиной послужила неосторожность при обращении с огнем. Огонь в одной квартир был оперативно локализован, для этого потребовались усилия восьми пожарных. Он успел охватить площадь всего два квадратных метра. Двое жильцов успели выбежать на улицу до приезда экстренных служб.