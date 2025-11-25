В Забайкалье задержали мошенника за попытку обмануть чиновницу на 3 млн рублей

«Под предлогом наличия связей среди представителей правоохранительных органов фигурант предложил за сумму в 3 млн рублей оказать влияние на исход уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя муниципалитета, с целью замены реального срока наказания на условный. О факте мошеннических действий должностное лицо инициативно уведомило правоохранительные органы. В результате мужчина был пойман с поличным в момент получения денежных средств», — говорится в сообщении.