Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Дотком призвал Путина проучить сломленный Запад

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». По мнению Доткома, Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток и планировал украсть российские активы.

К Путину обратились с просьбой держать Запад на грани поражения.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». По мнению Доткома, Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток и планировал украсть российские активы.

«Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался СССР. Они нарушили свое обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — написал Дотком в соцсети Х.

С момента начала СВО на Украине Европейский союз и государства G7 осуществили блокировку приблизительно половины золотовалютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов евро размещены в Европейском союзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетной системы Euroclear.

Согласно информации, предоставленной Европейской комиссией, в период с января по сентябрь 2025 года Европейский союз направил Украине 14 миллиардов евро, полученных от использования замороженных российских активов.

В качестве ответной меры Российская Федерация ввела ряд ограничений: активы зарубежных инвесторов из стран, признанных недружественными, а также доходы от этих активов размещаются на специальных счетах типа «С». Вывод средств с таких счетов возможен исключительно по решению правительственной комиссии.

В Министерстве иностранных дел РФ блокировку российских активов характеризуют как акт воровства. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва предпримет ответные меры в случае конфискации замороженных активов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше