Автосервис в Совхозном сгорел дотла

В поселке Совхозный сгорел автосервис площадью 80 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Пожар произошел на улице Городской в СНТ «Надежда». По словам свидетеля события, возгорание началось внезапно.

Сейчас выясняются причины пожара и размер ущерба. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

На место происшествия приехали экстренные службы Пожар произошел в СНТ «Надежда» В поселке Совхозный сгорел автосервис.