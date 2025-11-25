Bild: почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

«В этом году, по всей видимости, для покрытия расходов (городов и муниципалитетов) не хватит 30 миллиардов евро. На бюрократическом языке это называется “структурным дефицитом”», — пишет Bild. Издание приводит слова мэра Эссена Томаса Куфена, который сообщил, что в связи с существенной нехваткой средств многие города Германии находятся в ситуации, близкой к финансовому банкротству.