Пенсионер погиб в лобовом ДТП на трассе под Омском

Авария произошла на дороге Троицкое — Чукреевка.

Источник: Комсомольская правда

Накануне на 6-м километре автодороги Троицкое — Чукреевка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Жигули». Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

За рулем ВАЗа находился 67-летний мужчина. В результате мощного удара травмы получили оба водителя и их пассажиры — 46-летняя женщина в «Калине» и 65-летняя пассажирка «Жигулей». Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, однако спасти жизнь пожилого водителя не удалось — он скончался в больнице от тяжелых травм.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств трагедии, в том числе скорости движения, технического состояния автомобилей и возможного влияния внешних факторов. Одной из возможных причин ДТП называют гололед.

