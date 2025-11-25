Пенсионер погиб в лобовом ДТП на трассе под Омском

За рулем ВАЗа находился 67-летний мужчина. В результате мощного удара травмы получили оба водителя и их пассажиры — 46-летняя женщина в «Калине» и 65-летняя пассажирка «Жигулей». Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, однако спасти жизнь пожилого водителя не удалось — он скончался в больнице от тяжелых травм.