Пермяка оштрафовали на 30 тысяч рублей за ложный донос

27-летний пермяк взял онлайн-заём на 11 400 рублей, но не вернул деньги. Чтобы избежать выплат, он подал в полицию заявление о том, что кто-то оформил на него кредит без его ведома. Хотя его предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, мужчина продолжал настаивать на своей версии.