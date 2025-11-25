Пермяка оштрафовали на 30 тысяч рублей за ложный донос

27-летний пермяк взял онлайн-заём на 11 400 рублей, но не вернул деньги. Чтобы избежать выплат, он подал в полицию заявление о том, что кто-то оформил на него кредит без его ведома. Хотя его предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, мужчина продолжал настаивать на своей версии.
— Обман раскрылся, и суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили, что если штраф не будет уплачен в течение 60 дней, наказание могут ужесточить. Испугавшись новых судебных разбирательств, мужчина полностью оплатил штраф, и дело было закрыто, — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.