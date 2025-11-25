Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 миллионов рублей

Материальный ущерб в рамках уголовное дела в отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в правоохранительных органах.
— По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей, — добавили там.
На данный момент специалисты еще не окончательно зафиксировали всю сумму ущерба, поэтому она может увеличиться.
Разин, в свою очередь, объявлен в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС.
Следственные органы предъявили обвинение экс-продюсеру группы «Ласковый май» в крупном мошенничестве 24 ноября. Он использовал поддельный договор с автором песен группы.
До этого мать основателя группы Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову солиста Юрия Шатунова с требованием признать завещание музыканта недействительным.