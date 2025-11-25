Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 миллионов рублей

Материальный ущерб в рамках уголовное дела в отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

Материальный ущерб в рамках уголовное дела в отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

— По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей, — добавили там.

На данный момент специалисты еще не окончательно зафиксировали всю сумму ущерба, поэтому она может увеличиться.

Разин, в свою очередь, объявлен в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС.

Следственные органы предъявили обвинение экс-продюсеру группы «Ласковый май» в крупном мошенничестве 24 ноября. Он использовал поддельный договор с автором песен группы.

До этого мать основателя группы Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову солиста Юрия Шатунова с требованием признать завещание музыканта недействительным.