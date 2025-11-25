Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать погибшего на уборке урожая тракториста в Пермском крае получит компенсацию

Матери тракториста, погибшего во время уборки урожая в Еловском округе Прикамья, по решению суда выплатят компенсацию за моральный вред. Иск в интересах женщины предъявила районная прокуратура, передает пресс-служба краевого ведомства.

Прокуратура проверила соблюдение требований охраны труда в фермерском хозяйстве.

Матери тракториста, погибшего во время уборки урожая в Еловском округе Прикамья, по решению суда выплатят компенсацию за моральный вред. Иск в интересах женщины предъявила районная прокуратура, передает пресс-служба краевого ведомства.

«По результатам рассмотрения иска суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию морального вреда. Сумма — 1,5 млн рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Установлено, что из-за несоблюдения требований безопасности при организации работ тракторист попал под работающие детали сельскохозяйственной техники. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.