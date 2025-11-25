ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Краснодарский край

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоэтажный дом в Новороссийске ночью 25 ноября. В результате атаки повреждена квартира на последнем этаже и припаркованные у дома автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Отмечается, вражеский дрон повредил угловую квартиру в 16-этажном доме. Машины повредили осколки выбитых стекол. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.
Позже установили, что в результате атаки на частный дом пострадал один человек. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, обломки беспилотника повредили еще один многоквартирный дом, из-за чего пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах. В одной из квартир произошло возгорание, которое быстро ликвидировали.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что всего в результате атаки ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать.
Напомним, Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 25 ноября. Беспилотную опасность в регионе объявили вечером 24 ноября. После того, как жители региона получили экстренные сообщения об угрозе падения беспилотников, в крае начали отражать массированную атаку дронов.
Власти Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников развернули в Новороссийске пункт временного размещения. Он находится на базе школы № 29. При необходимости в нем примут жителей квартир и домов, пострадавших при атаке БПЛА.
Циничные атаки боевиков нелегитимного украинского лидера на гражданские объекты и мирных жителей в приграничных с Украиной России происходят на фоне успехов российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Так, накануне ВС РФ освободили от противника микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ пытаются перебросить войска к Родинскому. Задача боевиков — отвлечь российскую армию от основной цели, но без успешно. В самом Красноармейске продолжаются бои.
До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении армии в зоне СВО. Согласно данным российского командования, сейчас войска объединенной группировки наступают практически по всем направлениям.