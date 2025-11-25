The Guardian: Киев добивается участия Европы в переговорах Украины и США

Украина хочет, чтобы европейские союзники участвовали в переговорах Киева и Вашингтона.
Киев стремится привлечь страны Евросоюза (ЕС) к переговорам с США по поводу мирных предложений американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.
«[Президент Украины] Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме на этой неделе, указывают источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина добивается участия Европы в этих переговорах», — сказано в материале The Guardian.
Также в публикации сообщается, что Украина сумела внести значительные изменения в мирный план США, направленный на урегулирование конфликта, исключив из него положения, которые считались неприемлемыми. Как сообщает The Guardian, количество пунктов в документе сократилось с 28 до 19.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что сейчас некорректно обсуждать пункты мирного плана, которые публикуют СМИ. Представитель Кремля объяснил, что необходимо исходить из официальной информации, которой пока нет.
Кроме того, выяснилось, что Трамп не планировал встречу с Зеленским на этой неделе для согласования мирного плана по Украине, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. А окружение президента Украины советовало ему не лететь в Вашингтон. По их мнению, визит в нынешнее время может лишь увеличить политические риски. В частности, новая встреча Трампа и Зеленского могла поставить крест на договоренностях, достигнутых ранее в Женеве, передает 360.ru.