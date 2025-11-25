The Guardian: Киев добивается участия Европы в переговорах Украины и США

Кроме того, выяснилось, что Трамп не планировал встречу с Зеленским на этой неделе для согласования мирного плана по Украине, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. А окружение президента Украины советовало ему не лететь в Вашингтон. По их мнению, визит в нынешнее время может лишь увеличить политические риски. В частности, новая встреча Трампа и Зеленского могла поставить крест на договоренностях, достигнутых ранее в Женеве, передает 360.ru.