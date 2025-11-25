Появились подробности масштабной атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он также добавил, что самая сложная обстановка сложилась в Новороссийске. Там, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают медпомощь.