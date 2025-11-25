Бабаджанян: пропавшая в Турции россиянка могла знать, куда и к кому едет

Как сообщалось, родственники не могут найти 32-летнюю Лучкину с 10-летним сыном уже больше месяца. Дарья 17 октября сказала семье, что едет на корпоратив, а на самом деле с ребенком улетела в Стамбул, никого об этом не уведомив. С тех от нее нет никаких известий. При этом известно, что в турецком аэропорту женщину встретил неизвестный мужчина на легковом автомобиле.