Бабаджанян: пропавшая в Турции россиянка могла знать, куда и к кому едет

Жительница Москвы Дарья Лучкина, бесследно исчезнувшая с ребенком в Турции, вероятно, знала, куда и к кому едет, сказал aif.ru частный детектив Оганес Бабаджанян.
Как сообщалось, родственники не могут найти 32-летнюю Лучкину с 10-летним сыном уже больше месяца. Дарья 17 октября сказала семье, что едет на корпоратив, а на самом деле с ребенком улетела в Стамбул, никого об этом не уведомив. С тех от нее нет никаких известий. При этом известно, что в турецком аэропорту женщину встретил неизвестный мужчина на легковом автомобиле.
«Понятное дело, что не бывает случайного выбора страны. Она, скорее всего, ехала к конкретному человеку, с которым, соответственно, была предварительная договоренность. То есть то, что ее встретили в аэропорту, абсолютно нормальное явление, кем бы ни был встретивший ее человек: положительный персонаж или отрицательный», — сказал Бабаджанян.
Он также добавил, что вероятность того, что женщина влюбилась и уехала к своему суженному, «равняется 0,1% из 100».
«Поэтому никаких положительных заключений дать, к сожалению, не могу», — подытожил детектив.
Ранее Бабаджанян отметил, что Турция, где исчезла Лучкина с сыном, могла быть транзитной страной и есть вероятность, что женщина с ребенком находится в другом государстве. Также, по его словам, неизвестный мог стать сначала другом для женщины, а потом, в зависимости от ее физиологических качеств, забрать ребенка и сделать его инструментом, чтобы угрозами заставлять делать мать то, что нужно.
Свой отъезд Лучкина спланировала заранее. По данным полиции, авиабилеты женщина купила ещё в сентябре. Знакомых в Турции у нее не было.
Известно, что Дарья увлекалась турецкими сериалами, а в последнее время стала немного замкнутой, задумчивой. Женщина была в разводе, проживала с родителями.