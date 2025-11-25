Ричмонд
Глава Новороссийска доложил об обстановке в городе после обстрела ВСУ

В результате ночной атаки дронов по Краснодарскому краю атаке также подвергся Новороссийск. В результате пострадали четыре человека, уточнил глава города Андрей Кондратьев.

«В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в Городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека», — подчеркнул мэр в своем telegram-канале.

Также по его словам, были повреждены минимум шесть квартир. В настоящий момент в городе работают экстренные службы для устранения всех последствий падения обломков беспилотников. После начнется поквартирный обход с целью оказания помощи.

Помимо Новороссийска с последствиями нападения дронов столкнулись и другие территории региона. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
