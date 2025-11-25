Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Таганрог

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Таганрог. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Таганрог. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

— Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки, — отметила она в Telegram-канале.

В скором времени специалисты начнут обход домов, чтобы оценить ущерб от прошедшей атаки на город.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трех пострадавших. Удар пришелся по Инструментальному району Таганрога — там обрушились фасады и выбило окна в трех домах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше