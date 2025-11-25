Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Таганрог

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Таганрог. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.
— Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки, — отметила она в Telegram-канале.
В скором времени специалисты начнут обход домов, чтобы оценить ущерб от прошедшей атаки на город.
До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трех пострадавших. Удар пришелся по Инструментальному району Таганрога — там обрушились фасады и выбило окна в трех домах.