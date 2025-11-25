Ричмонд
Два грамма на пожизненное: во Владивостоке поймали наркокурьера

Наркотик изъяли из скрытых полостей автомобиля Toyota Prius.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе реализации полученной оперативной информации сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Владивостока, который передвигался на автомобиле Toyota Prius. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли из скрытых полостей транспортного средства партию запрещенных к обороту на территории РФ веществ. Криминалистическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим веществом массой 2,08 граммов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается — полиция устанавливает всех возможных соучастников преступления.

Напомним, Шкотовский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы двух жителей Приморья за покушение на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Преступление было совершено в составе организованной группы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет и мессенджеры.