Два грамма на пожизненное: во Владивостоке поймали наркокурьера

«В ходе реализации полученной оперативной информации сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Владивостока, который передвигался на автомобиле Toyota Prius. При осмотре автомашины правоохранители обнаружили и изъяли из скрытых полостей транспортного средства партию запрещенных к обороту на территории РФ веществ. Криминалистическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим веществом массой 2,08 граммов», — говорится в сообщении.