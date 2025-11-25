Шесть человек ранены при одной из самых масштабных атак ВСУ на Краснодарский край

По словам главы региона, атака в ночь с 24 на 25 ноября стала одной из самых продолжительных и интенсивных. На данный момент спасатели тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе.
«Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», — уточнил губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что угроза новых атак на Кубани сохраняется.
Ранее Life.ru писал, что во время атаки БПЛА на Новороссийск были повреждены четыре жилых здания, включая один частный дом. Позднее их число выросло до семи. Как минимум четыре человека пострадали.
