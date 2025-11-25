Шесть человек ранены при одной из самых масштабных атак ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край столкнулся с одной из самых масштабных атак ВСУ за последние месяцы. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, число пострадавших увеличилось до шести человек, а повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.