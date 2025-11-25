Ричмонд
Шесть человек ранены при одной из самых масштабных атак ВСУ на Краснодарский край

Краснодарский край столкнулся с одной из самых масштабных атак ВСУ за последние месяцы. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, число пострадавших увеличилось до шести человек, а повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Источник: Life.ru

По словам главы региона, атака в ночь с 24 на 25 ноября стала одной из самых продолжительных и интенсивных. На данный момент спасатели тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе.

«Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», — уточнил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что угроза новых атак на Кубани сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что во время атаки БПЛА на Новороссийск были повреждены четыре жилых здания, включая один частный дом. Позднее их число выросло до семи. Как минимум четыре человека пострадали.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше