В Таганроге из-за воздушной атаки поврежден детский сад, один человек погиб

В результате ночного массированного удара по Таганрогу погиб один человек, еще трое пострадали. Повреждения также получили два многоквартирных жилых дома, частный жилой дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Об этом глава города Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале.
«Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки», — написала глава.
По словам Камбуловой, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
По уточнениям главы города, утром рабочая группа начнет осмотр поврежденных домов для оценки ущерба. По итогам обследования будет решено, какой режим реагирования необходимо ввести.
Этой же ночью в Новороссийске и Геленджике при атаке БПЛА два человека пострадали.