В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб человек, ещё трое пострадали

В результате ночного воздушного налёта на Таганрог погиб один человек. Кроме того, трое граждан получили ранения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Источник: Life.ru

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.

Также этой ночью враг атаковал Краснодарский край. В результате одной из самых крупных атак ранения получили шесть человек и не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. В селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА пострадал мужчина. Обломки украинских дронов обнаружили даже в центре Краснодара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

