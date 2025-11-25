В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб человек, ещё трое пострадали

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.
Также этой ночью враг атаковал Краснодарский край. В результате одной из самых крупных атак ранения получили шесть человек и не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. В селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА пострадал мужчина. Обломки украинских дронов обнаружили даже в центре Краснодара.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше