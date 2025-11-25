Участники спасательной операции Усольцевых надеются найти следы семьи в мае

Следы таинственно пропавшей в тайге семьи Усольцевых поисковики надеются обнаружить в мае. Об этом aif.ru заявил волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдет снег. Ну или могут случайно наткнуться в одной из пещер, что мне кажется маловероятным», — сказал он.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru, почему современные беспилотники оказались бессильны и не могли помочь в поисках Усольцевых.
Таинственное исчезновение Усольцевых стало одной из самых обсуждаемых в сети загадок. Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина отправились 28 сентября в однодневный поход к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье. Больше их никто не видел, связь с семьей утрачена.