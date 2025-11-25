Снесли бар с пиками: семья погибшей на заборе Вожаковой просит найти убийц

Вожакову похоронили 15 мая в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой. Но для ее семьи и многих незнакомых людей, вовлеченных в эту историю, поиск правды продолжается. Личное внимание Александра Бастрыкина дает надежду, что расследование не будет закрыто и виновные, если они есть, будут найдены.