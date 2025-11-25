Снесли бар с пиками: семья погибшей на заборе Вожаковой просит найти убийц

Трагическая гибель 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой было обнаружено на острых прутьях забора возле пермского бара, продолжает будоражить общественность.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели девушки после того, как в информационный центр ведомства поступило обращение граждан по поводу данной трагедии. Заявители не верят, что смерть молодой пермячки была случайностью, как еще ранее утверждали следователи. При этом уголовное дело не закрыто, расследование продолжается.
СК продолжает расследование.
Официальный комментарий в aif.ru от следственных органов по делу Вожаковой поступил 24 ноября.
«Расследование продолжается, ожидается получение заключений по назначенным судебным экспертизам», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пермскому краю Александра Митькина.
Несмотря на слухи об убийстве Вожаковой, основной версией происшествия официально ранее назывался несчастный случай. Причастность к гибели девушек неких иностранцев опровергли. Эксперты также дважды проверяли тело на следы сексуального насилия. Однако отсутствие четких результатов и ясной картины произошедшего лишь подпитывает сомнения.
Местные жители убеждены, что Надю убили.
В то время как официальная версия склоняется к несчастному случаю, жители микрорайона Закамск, где произошла трагедия, в большинстве своем придерживаются иного мнения. Они убеждены, что Надежда Вожакова стала жертвой преступления.
«Какой я версии придерживалась тогда, такой придерживаюсь и сейчас. Надежда не сама… Произошло убийство», — отметила Мария, тетя бывшего молодого человека погибшей.
По ее словам, большинство местных жителей тоже считают, что смерть Вожаковой была насильственной. «Может быть, и был какой-то момент случайности. Может быть, ее толкнули или еще что-то, но сначала над ней поиздевались», — считает Мария.
Бар, где погибла девушка, снесен.
На фоне продолжающегося расследования бар «Пиво, мясо», на заборе которого погибла Надежда, был снесен. Жители микрорайона Закамск с одобрением встретили демонтаж питейного заведения.
«Да, кафе демонтируют. И мне как бы неважно, что будет на его месте. Самое главное, что помещение снесли. Пусть будет так», — сказала aif.ru Мария.
Она выразила уверенность, что люди, проживающие в микрорайоне, довольны, что это произошло.
«Шума не будет. И ведь неизвестно, какие в этом кафе еще происходили ситуации», — отметила собеседница издания.
Также на заборе демонтированного бара исчезли острые пики, на которых мертвой нашли Вожакову. Снос здания, однако, не снимает главного вопроса: что именно произошло в роковую ночь.
Дело Вожаковой остается в центре общественного внимания.
История Надежды Вожаковой не ограничивается рамками уголовного дела. Она вскрыла целый пласт общественных проблем — от доверия к правоохранительным органам до безопасности общественных пространств. Пока следствие ждет заключения экспертиз, в социальных сетях активно выдвигаются различные версии произошедшего.
Вожакову похоронили 15 мая в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой. Но для ее семьи и многих незнакомых людей, вовлеченных в эту историю, поиск правды продолжается. Личное внимание Александра Бастрыкина дает надежду, что расследование не будет закрыто и виновные, если они есть, будут найдены.