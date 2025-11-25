Новосибирец более 10 часов ожидает сотрудников ДПС на месте аварии

По словам сибиряка, примерно в 22:00 в его автомобиль врезался водитель Nissan Cefiro, который сразу же уехал с места происшествия. Очевидец немедленно позвонил в службу 112, где ему сообщили, что заявку передали в ГАИ. Однако в 1:30 ночи выяснилось, что в дежурной части ГАИ по ДТП о его обращении ничего не знают.