Новосибирец более 10 часов ожидает сотрудников ДПС на месте аварии

В Новосибирске водитель более десяти часов ожидает сотрудников ДПС на месте дорожной аварии. Инцидент произошел в понедельник вечером на улице Выборной. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
По словам сибиряка, примерно в 22:00 в его автомобиль врезался водитель Nissan Cefiro, который сразу же уехал с места происшествия. Очевидец немедленно позвонил в службу 112, где ему сообщили, что заявку передали в ГАИ. Однако в 1:30 ночи выяснилось, что в дежурной части ГАИ по ДТП о его обращении ничего не знают.
К 8:22 утра следующего дня водитель все еще продолжал ждать приезда инспекторов, отмечая, что с 6:00 утра сотрудники дежурной части не отвечают на телефонные звонки. Он выразил опасение, что его заявка может снова потеряться при утренней передаче дел между сменами.
КП-Новосибирск в пресс-службе ГАИ Новосибирской области сообщили, что если новосибирец звонил в дежурную часть, то заявка была. Подробности уточнят и сообщат позже.