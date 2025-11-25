В Новосибирской области судят мужчину за хищение 2,3 млн рублей

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств у 48-летнего жителя села Кыштовка. Сообщники, выдавая себя за сотрудников банка и вводя потерпевшего в заблуждение, получили от него более 4,4 млн рублей.