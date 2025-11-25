В Новосибирской области судят мужчину за хищение 2,3 млн рублей

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина за мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Прокуратура Кыштовского района утвердила обвинительное заключение по делу 20-летнего жителя Татарстана. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств у 48-летнего жителя села Кыштовка. Сообщники, выдавая себя за сотрудников банка и вводя потерпевшего в заблуждение, получили от него более 4,4 млн рублей.
Роль обвиняемого заключалась в обналичивании почти 2,3 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Материалы дела в отношении остальных участников выделены в отдельное производство.
Подсудимый частично признал вину и возместил 300 тыс. рублей ущерба. Дело направлено в Венгеровский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.