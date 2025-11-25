В результате удара БПЛА по Таганрогу погиб человек и повреждены здания

В результате масштабной ночной воздушной атаки на Таганрог зафиксированы человеческие жертвы и значительные разрушения. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, в ходе обстрела погиб один человек, еще трое граждан получили ранения.
По предварительным данным, разрушения затронули объекты жилого, социального и промышленного назначения. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, оценивающие масштабы ущерба и ведущие работы по ликвидации последствий атаки.
Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область.
