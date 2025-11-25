Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате удара БПЛА по Таганрогу погиб человек и повреждены здания

В результате масштабной ночной воздушной атаки на Таганрог зафиксированы человеческие жертвы и значительные разрушения.

В результате масштабной ночной воздушной атаки на Таганрог зафиксированы человеческие жертвы и значительные разрушения. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, в ходе обстрела погиб один человек, еще трое граждан получили ранения.

По предварительным данным, разрушения затронули объекты жилого, социального и промышленного назначения. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, оценивающие масштабы ущерба и ведущие работы по ликвидации последствий атаки.

Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Ростовскую область.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше