Лечение обернулось инвалидностью: сибирячка серьезно пострадала во время установки импланта сустава

В Забайкалье прокуратура начала проверку после публикации в социальных сетях информации о возможных противоправных действиях врача, из-за которых его пациентка получила инвалидность.
Согласно имеющимся данным, женщине была необходима операция по установке импланта в бедренную кость. Однако во время лечения у нее произошел множественный перелом бедра, развилась инфекция, началось разрушение костной ткани.
— Прокуроры установят все обстоятельства случившегося. С привлечением независимых специалистов будет дана оценка действиям медицинского персонала и учреждения, а также определена достаточность принятых лечебных мер, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности.
