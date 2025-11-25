Ричмонд
Лечение обернулось инвалидностью: сибирячка серьезно пострадала во время установки импланта сустава

В Забайкалье врач попал под проверку после тяжелых осложнений у пациента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье прокуратура начала проверку после публикации в социальных сетях информации о возможных противоправных действиях врача, из-за которых его пациентка получила инвалидность.

Согласно имеющимся данным, женщине была необходима операция по установке импланта в бедренную кость. Однако во время лечения у нее произошел множественный перелом бедра, развилась инфекция, началось разрушение костной ткани.

— Прокуроры установят все обстоятельства случившегося. С привлечением независимых специалистов будет дана оценка действиям медицинского персонала и учреждения, а также определена достаточность принятых лечебных мер, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры для их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фельдшер спешил на помощь пациенту, но сам попал в ловушку смерти.