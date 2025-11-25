Полиция Владивостока проверяет сообщение о нападении на девушку на улице Русской

Во Владивостоке полиция начала проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о возможном нападении на девушку. В публикации утверждалось, что на улице Русской агрессивный мужчина причинил девушке телесные повреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
На данный момент в полицию не поступало официальных заявлений от пострадавших, и больницы не сообщали о подобном инциденте. Тем не менее, правоохранительные органы принимают все сообщения серьезно и начали собственную проверку.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются установить личность возможных участников случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее закону решение.
Полиция напоминает жителям Владивостока: если вы стали жертвой или свидетелем преступления, необходимо немедленно звонить в полицию по телефонам 02 или 102, либо на единый номер экстренных служб 112. Только официальное обращение позволяет правоохранителям оперативно отреагировать и помочь.