Три женщины на рынке задержали извращенца, снимавшего под юбкой одной из них

Выяснились подробности инцидента на рынке города Темерлох в малайзийском султанате Паханг, где три женщины самостоятельно скрутили мужчину, пытавшегося тайно снять видео под юбкой одной из посетительниц.

По данным местных СМИ, 33-летняя женщина заметила, что незнакомец направил камеру телефона ей под одежду. Она закричала, и на помощь немедленно пришли две другие покупательницы. Одна обхватила мужчину за шею, другая удерживала его за рубашку и руку, не позволяя скрыться, пока не прибыла полиция.

Задержанным оказался 41-летний государственный служащий. На месте он отрицал нарушения, однако в памяти телефона полицейские обнаружили запись с потерпевшей и ряд других непристойных роликов.

По местному законодательству за подобное преступление предусмотрены штраф, заключение или оба вида наказания.

