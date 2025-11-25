Ричмонд
В Челябинске 20 человек тушат горящий двухэтажный дом

На улице Безрукова в Челябинске загорелось расселенное здание.

Источник: МЧС РФ

В Челябинске ранним утром 25 ноября загорелся расселенный двухэтажный дом на улице Безрукова.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, при происшествии никто не пострадал.

Здание тушат 20 человек, к месту происшествия прибыло 6 спецмашин.