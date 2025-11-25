В Омской области сгорела небольшая ферма

В селе Такмык Большереченского района Омской области произошёл пожар, в котором погибли десятки коров и телят. Огонь уничтожил постройку с КРС площадью около 700 квадратных метров в ночь на воскресенье, 23 ноября. В результате пожара погибло около 40 животных. Об этом сообщает издание «СуперОмск», ссылаясь на свои источники.
Точную причину возгорания выясняют дознаватели. Предварительно, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки.
Согласно официальной сводке МЧС по Омской области от 23 ноября, пожар в селе Такмык Большереченского района действительно был. В половину пятого утра там горела хозяйственная постройка на общей площади 462 квадратных метра. Огонь тушили почти четыре часа. О погибших и ущербе от этого пожара не сообщается. Ферма в официальных сводках МЧС не фигурирует.