В Омской области сгорела небольшая ферма

Согласно официальной сводке МЧС по Омской области от 23 ноября, пожар в селе Такмык Большереченского района действительно был. В половину пятого утра там горела хозяйственная постройка на общей площади 462 квадратных метра. Огонь тушили почти четыре часа. О погибших и ущербе от этого пожара не сообщается. Ферма в официальных сводках МЧС не фигурирует.