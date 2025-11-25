Заманил тайный друг: россиянку с ребенком не могут найти уже месяц в Турции

Дарью Лучкину из Москвы с 10-летним сыном не могут найти уже больше месяца. В один день 32-летняя женщина сказала родителям, что едет на корпоратив, а на самом деле с ребенком улетела в Стамбул, никого об этом не уведомив. С тех пор от нее нет никаких известий. Семья ищет помощи в поисках дочери и внука у правоохранительных органов, волонтёров и СМИ.
Побег был тщательно спланирован заранее.
17 октября Дарья сообщила родственникам, что отправится на корпоратив вместе с сыном, объяснив это тем, что «все сотрудники фирмы будут с детьми». После этого мать и ребёнок перестали выходить на связь.
Позже родные выяснили, что никакого корпоратива не было. Дарья с ребенком поехали в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, никого об этом не предупредив. Вещей с собой брали мало. В московской квартире, где они жили, родные обнаружили новый планшет ребёнка и его телефон. По словам волонтёров, в турецком аэропорту их встретил неизвестный мужчина на легковом автомобиле.
Полицейские установили, что к отъезду в Стамбул Дарья готовилась примерно за месяц. Билеты в Турцию для себя и сына она купила ещё в середине сентября.
С мужем Дарья развелась десять лет назад, когда мальчику было всего два месяца. Общение ребенка с отцом ограничивалось лишь редкими созвонами.
При этом известно, что Дарья увлекалась турецкими сериалами. Родители также обратили внимание, что в последнее время она стала немного замкнутой и задумчивой. Знакомых в Турции у Дарьи не было.
«Был потерян целый месяц».
Тетя пропавшей россиянки Ольга Логинова, проживающая в другом городе, рассказала aif.ru, что в последний раз общалась с племянницей летом, когда та приезжала в гости. Женщина была шокирована, узнав о произошедшем от корреспондента.
«Я просто в шоке… Видела Дашу летом, они приезжали на отдых», — сказала Логинова.
По словам собеседницы издания, в поведении племянницы она тогда не заметила ничего подозрительного.
«Все было как обычно: разговаривали, пили чай, странного ничего не заметила», — сказала Логинова.
Женщина также выразила серьезную обеспокоенность тем, как велся розыск в самом начале.
«Родители Даши обращались в правоохранительные органы ещё месяц назад. Но все завертелось только сейчас, когда подключились волонтёры и СМИ… Я считаю, что целый месяц потерян, а ведь там 10-летний ребёнок», — отметила Логинова.
Детектив не верит в любовь и подозревает плохое.
Частный детектив Оганес Бабаджанян, комментируя ситуацию, выдвинул ряд тревожных предположений.
«Вероятность того, что женщина влюбилась и уехала к своему суженному, равняется 0,1% из 100. Крайние четыре дела, которые я расследовал по поводу мошенничества, были связаны с москвичами по такой же тематике. Поэтому никаких положительных заключений дать, к сожалению, не могу», — сказал Бабаджанян.
По мнению эксперта, сына пропавшей могут использовать для шантажа, чтобы заставлять женщину делать то, что нужно.
«Исходя из моей 14-летней практики, какой-то человек мог стать сначала другом для женщины, а потом, в зависимости от ее физиологических качеств, назовем это так, забрать ребенка и сделать его инструментом. Чтобы угрозами заставлять делать мать то, что нужно. А что именно — вариантов миллион», — отметил детектив в беседе с aif.ru.
Турция могла стать лишь пунктом пересадки.
Бабаджанян также обратил внимание на то, что Турция, где исчезла Дарья Лучкина с сыном, могла быть транзитной страной.
«Турция, возможно, это не окончательная точка, где ее нужно искать. Турция могла быть транзитной страной. Ее прилет в Стамбул вычислили, скорее всего, по билетам, но оттуда она дальше могла полететь в любую точку мира», — предположил Бабаджанян.
Именно поэтому, добавил детектив, в рамках подобных поисковых мероприятий сначала устанавливается, выезжал ли пропавший человек с территории страны, в которую въехал.
«То есть нужно иметь понимание, что человек в эту дверь зашел, и с этой двери уже не вышел, — пояснил образно Бабаджанян. — И только потом прорабатывать дальнейшие действия по розыску».
Эксперт при этом выразил мнение, что Дарья Лучкина знала, куда и к кому едет, учитывая, что в турецком аэропорту ее встретил какой-то мужчина на легковом автомобиле.
«Она, скорее всего, ехала к конкретному человеку, с которым, соответственно, была предварительная договоренность. То есть то, что ее встретили в аэропорту, абсолютно нормальное явление, кем бы ни был встретивший ее человек: положительный персонаж или отрицательный», — подытожил Бабаджанян.
Семья Лучкиной надеется на активизацию поисков и просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дарьи и её сына, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы или к волонтёрам.