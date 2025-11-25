Заманил тайный друг: россиянку с ребенком не могут найти уже месяц в Турции

Дарью Лучкину из Москвы с 10-летним сыном не могут найти уже больше месяца. В один день 32-летняя женщина сказала родителям, что едет на корпоратив, а на самом деле с ребенком улетела в Стамбул, никого об этом не уведомив. С тех пор от нее нет никаких известий. Семья ищет помощи в поисках дочери и внука у правоохранительных органов, волонтёров и СМИ.