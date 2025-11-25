Ричмонд
Вылетевший из Москвы в Улан-Удэ самолёт экстренно сел в Иркутске

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Улан-Удэ (SU1454), совершил экстренную посадку в Иркутске. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, во время выполнения рейса SU1454 экипаж сообщил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме в Иркутске», — отметили в ведомстве.

Согласно информации прокуратуры, самолёт приземлился в Иркутске в 9:16 по местному времени (4:16 мск). После посадки пассажиров разместили в гостинице.

Ранее Life.ru рассказывал, как пассажиры провели пять часов в самолёте в аэропорту Шереметьево без еды и воды из-за атаки БПЛА. Изначально вылет ожидался 24 ноября в 03:05 (по московскому времени). Однако сначала его задержали на четыре часа, затем ещё почти на час.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

