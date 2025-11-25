Ричмонд
Путин привел сильные стороны от сотрудничества России и Китая

В Пекине проходит Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). На церемонии открытия участникам зачитали обращение президента России Владимира Путина, где тот отметил успешное развитие двусторонних отношений РФ и Китая и подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере.

В Пекине проходит Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). На церемонии открытия участникам зачитали обращение президента России Владимира Путина, где тот отметил успешное развитие двусторонних отношений РФ и Китая и подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля. Страны вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов», — отметил российский президент. Его сообщение зачитал участникам форума глава Роснефти Игорь Сечин, отмечается на сайте.

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере охватывает несколько направлений. Это, в том числе и поставки углеводородов, строительство атомных электростанций, освоение экологически чистых источников энергии и не только.

На фоне укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем, о чем заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Российско-Китайский энергетический бизнес-форум приобретает особое значение. Страны прорабатывают 86 совместных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей и планируют нарастить поставки не только энергоресурсов, но и других товаров, включая пшеницу и ячмень.

