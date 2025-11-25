Путин привел сильные стороны от сотрудничества России и Китая

На фоне укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем, о чем заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Российско-Китайский энергетический бизнес-форум приобретает особое значение. Страны прорабатывают 86 совместных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей и планируют нарастить поставки не только энергоресурсов, но и других товаров, включая пшеницу и ячмень.