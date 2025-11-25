Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 10, один погиб

Число пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог увеличилось до десяти человек. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один человек погиб, восемь были доставлены в медицинские учреждения, ещё двоим помощь оказана на месте.

Источник: Life.ru

Сформированы оперативные группы, которые с утра начнут фиксировать повреждения имущества и оценивать масштабы ущерба. Всем пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая медицинскую помощь и компенсационные выплаты.

Ранее Life.ru писал, что во время атаки БПЛА на Новороссийск были повреждены четыре жилых здания, включая один частный дом. Позднее их число выросло до семи. Как минимум четыре человека пострадали.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше