Крупнейшая массированная атака на Краснодарский край 25 ноября: пострадали шесть человек, повреждены минимум 20 домов

Ночью 25 ноября Краснодарский край пережил одну из самых массированных атак киевского режима. В результате атаки украинских боевиков пострадали шесть местных жителей, повреждены не менее 20 домов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Главы городов и районов оперативно докладывают о ситуации. Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района», — написал глава региона в Telegram-канале.
В Туапсе пожарные тушат возгорание на крыше многоквартирного дома, пожар уже локализован. Осколки ранили охранника соседнего учреждения. После оказания первой помощи он отказался от госпитализации, сообщил Кондратьев.
Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Новороссийске и Геленджике. В первом повреждены семь многоквартирных и семь частных домов. При этом четыре человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. В геленджикском селе Кабардинка были повреждены несколько частных домов, один человек был госпитализирован. Как заверил губернатор, для пострадавших развернут временный пункт размещения.
Кондратьев поблагодарил военных, сотрудников экстренных и специальных служб за организованную работу.
Глава региона заверил, что с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба.
Этой же ночью, в результате ночного удара по Таганрогу, погиб один человек, еще трое пострадали. Также были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, здание колледжа, два предприятия и детский сад.
По информации главы города Светланы Камбуловой, пострадавшие получат необходимую помощь.
Как ранее заявил мэр Геленджика Алексей Богадистов, ночью 25 ноября в городе была организована работа ПВО. Силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.
Накануне в целях безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Геленджика были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по мск силами ПВО был сбит 31 украинский беспилотник в небе над пятью регионами и двумя морями.