Крупнейшая массированная атака на Краснодарский край 25 ноября: пострадали шесть человек, повреждены минимум 20 домов

Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Новороссийске и Геленджике. В первом повреждены семь многоквартирных и семь частных домов. При этом четыре человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь. В геленджикском селе Кабардинка были повреждены несколько частных домов, один человек был госпитализирован. Как заверил губернатор, для пострадавших развернут временный пункт размещения.