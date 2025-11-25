В результате массированной ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек. О жертвах и разрушениях в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное жилое строение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. На месте происшествия работают все оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.
Камбулова с сожалением констатировала, что, помимо одного погибшего, есть трое пострадавших. Она выразила искренние соболезнования семье погибшего и заверила, что все пострадавшие не останутся без поддержки и получат необходимую помощь.
Утром, как рассказала глава города, рабочая группа начнет обход поврежденных зданий, чтобы оценить масштаб ущерба. На основании этих данных будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Камбулова пообещала оперативно информировать жителей о дальнейших мерах поддержки.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил данные о пострадавших. Он отметил, что различные ранения в результате атаки получили 10 жителей Таганрога и соседнего Неклиновского района. Двоим из них медицинскую помощь оказали на месте, а еще восемь человек были доставлены в больницы.
Слюсарь назвал произошедшее большим горем, выразил глубокие соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Он также подтвердил, что с утра начнут работу оперативные группы для фиксации ущерба имуществу, пострадавшему от обстрела.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно Запад способствует эскалации конфликта. Западные страны перешли буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения.