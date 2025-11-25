Один человек погиб, колледж и детский сад получили повреждения: глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил данные о пострадавших. Он отметил, что различные ранения в результате атаки получили 10 жителей Таганрога и соседнего Неклиновского района. Двоим из них медицинскую помощь оказали на месте, а еще восемь человек были доставлены в больницы.